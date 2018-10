Serie A Bologna, Falcinelli prova ad esserci con il Torino

BOLOGNA - Iniziati i rientri delle nazionali in giro per il mondo al Bologna: si sono allenati con i compagni Calabresi e Santander, nella serata di ieri è arrivato anche Nagy. Ma restano molti out per infortuni. Falcinelli si è allenato a ritmi già molto intensi ai bordi del terreno di gioco con il preparatore e dunque fin da oggi è probabile il suo rientro in gruppo, a parte ha lavorato Orsolini. L'uscita dal campo con l'under 21 azzurra aveva fatto temere un ulteriore infortunio ed invece si tratta solo di una contusione. A parte si è allenato anche Okwonkwo, ancora alle prese con la botta subita sabato scorso durante la partita amichevole con il Perugia. Migliorano le condizioni di Poli, Helander, Donsah e Palacio, anche se per tutti loro la strada per il ritorno al cento per cento della forma non sarà breve. Buon allenamento effettuato da Mattia Destro, che si giocherà con Santander il ruolo di prima punta. Il paraguaiano è appena tornato dal lungo viaggio intercontinentale e durante la seduta di ieri è sembrato ancora spaesato, mentre Palacio continua piano piano a ritrovare la forma perduta.