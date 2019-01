Parma-Caceres: il sì è a un passo

PARMA - Potrebbe essere Martin Caceres il primo colpo del Parma nel mercato di riparazione. Il 31enne nazionale uruguagio è in scadenza di contratto con la Lazio dove quest'anno, a differenza del girone di ritorno della passata stagione (era arrivato in biancoceleste un anno fa) sta trovando pochissimo spazio. Per lui finora quattro gettoni in campionato e altrettanti in Europa League. Centrale di ruolo, Caceres si è spesso ben disimpegnato anche da terzino destro, e sa andare a segnare qualche gol. L'anno scorso ad esempio con la Lazio in 20 presenze ha gonfiato la rete quattro volte.

