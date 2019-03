Bologna, Danilo: «Abbiamo chiesto scusa ai tifosi»

BOLOGNA - Hanno guardato i tifosi, quei tremila ammucchiati lì, baciati dal sole ma non dalla gioia dei tre punti, ancora storditi per la sconfitta. Hanno aspettato qualche minuto, si sono infilati le tute e le giacche a vento, e poi qualcuno ha provato ad andare sotto la curva dei tifosi rossoblù. A prendersi un mix di cose. Qualcuno i giocatori li fischiava, qualcuno li applaudiva. "Ai tifosi dico che siamo in debito con loro, e credetemi: è dura venire di fronte a voi e chiedere scusa, sono venuti al Friuli in tremila, cosa volevamo di più? Cosa volevamo?". Danilo è un giocatore sincero, onesto. Sa che la sconfitta del Bologna [...]

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT