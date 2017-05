Calciomercato Fiorentina, il rinnovo di Babacar va oltre la conferma

FIRENZE - E' l'unico, con Bernardeschi, ad aver vinto un trofeo, la Supercoppa Italiana con la Primavera, per giunta segnando pure un gol all'Olimpico di Roma. Babacar, però, ora sogna di più. Ha tagliato il traguardo delle 14 reti stagionali, di cui 10 in campionato, eppure non gli basta. Rivuole l'Europa, anche a costo di dover cambiare tutti i programmi per la preparazione, e rivuole pure più spazio: del resto, nel poco che Sousa gli ha concesso, lui non ha tradito mai. Ha segnato per la Fiorentina, perché la squadra per il ragazzone senegalese viene prima di ogni record personale, e il suo squillo di tromba l'ha fatto arrivare anche a Stefano Pioli. Sarà il nuovo allenatore a dover decidere circa suo futuro, se affidargli la maglia da centravanti della Fiorentina, investendolo di una responsabilità grandissima, mentre alla società spetterà il compito di valutare ogni dettaglio. Sì, perché questa è l'estate giusta per l'eventuale rinnovo del contratto attualmente in essere (scadenza 2019): non si può rischiare di perdere un talento giovane, per di più cresciuto in un vivaio italiano.

IL BOTTINO - Babacar, lo ha detto in ogni modo, ha solo bisogno di respirare fiducia, perché sul campo, tra gol, assist e rigori procurati, ha contribuito da solo a portare ben 13 punti in classifica, quasi un quarto dei punti complessivi messi insieme dalla Fiorentina nell'arco della stagione.