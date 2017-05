Calciomercato Fiorentina, Pioli subito oppure Mazzarri

E' necessario che l'allenatore e l'Inter risolvano in fretta la questione buonuscita per chiudere

FIRENZE - La storia tra Paulo Sousa e la Fiorentina finirà dopo la gara interna contro il Pescara. Due anni passati tra alti e bassi. In due stagioni ha raggiunto un quinto posto e un ottavo. Molto male in Coppa Italia dove è stato escluso prima contro il Carpi e poi con il Napoli. In Europa entrambe le volte è uscito ai sedicesimi: prima contro il Tottenham e poi con il Borussia Moenchengladbach, buttando via un ampio vantaggio e facendo arrivare la contestazione ai massimi livelli.

IL FUTURO - Da oggi la Fiorentina volta pagina. Ha individuato in Stefano Pioli il profilo giusto per la prossima stagione, ma è necessario che l’allenatore e l’Inter risolvano in fretta la questione buonuscita per non allungare troppo i tempi. Ecco perché la società sta pensando anche ad altri nomi, fra cui quello di Mazzarri.

