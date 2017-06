Calciomercato Fiorentina, dopo Vitor Hugo arriva Gaspar

FIRENZE - Dopo Milenkovic, e in attesa di chiudere l’operazione per Bruno Gaspar, il terzino portoghese del Vitoria Guimaraes per il quale c’è forte anche l’interesse del Lione, oggi arriva in città Vitor Hugo per la firma. E’ il nuovo difensore della Fiorentina, l’erede di Gonzalo Rodriguez. "Firmerà un contratto di 4 anni con opzione per il quinto dopo essersi sottoposto alle visite di rito che inizieranno nel pomeriggio". Corvino, che sta portando avanti con Freitas la trattativa per il terzino che in queste ore diventerà padre, ha vinto la sua battaglia. Aveva tentato di portarlo in viola già un anno fa, trovando però il muro del club d’appartenenza impegnato nella corsa al titolo nel Brasilerao. Prima di lui ci aveva provato pure Pradè: Hugo era uno dei giocatori messi nella lista dei preferiti pure da Paulo Sousa, ora sarà Stefano Pioli ad utilizzarlo per il proprio gioco.

