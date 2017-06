Calciomercato Fiorentina, che blitz: Gaspar è a un passo

Corvino è volato in Portogallo per convincere il terzino, proponendo al ragazzo un biennale con opzione al terzo anno

FIRENZE - Corvino è volato a Lisbona per incontrare Bruno Miguel Boialvo Gaspar, finalmente il terzino destro di ruolo che la Fiorentina inseguiva da anni. All'inizio pareva che si potesse fare tutto con una cifra compresa fra due milioni e due milioni e mezzo, poi la concorrenza ha fatto lievitare il tutto. Con il blitz di ieri Corvino ha cercato di mettere fuori gioco tutta la concorrenza, proponendo al ragazzo un biennale con opzione al terzo anno esercitabile dal club viola per una cifra complessiva di circa un milione netti di euro a stagione. Per lui anche bonus sulla base delle gare giocate il prossimo anno. Il tutto nella convinzione di aver preso l'uomo giusto che mancava da troppo tempo.

I NUMERI - Gaspar è cresciuto nelle giovanili del Benfica, vera scuola del calcio lusitano. Due anni fa è stato ceduto in prestito al Vitoria Guimaraes, il club che successivamente lo ha riscattato e che attualmente ne detiene il cartellino. Nella sua ultima stagione, tra coppe e campionato, ha totalizzato 36 presenze, e grazie alla sua naturalezza al cross sono state impreziosite da 6 assist vincenti.