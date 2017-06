Calciomercato Bologna, Saputo compra: ecco Poli

BOLOGNA - Questa potrebbe essere la settimana dei primi colpi di mercato per il Bologna. Dopo una prima fase di avvio, il club rossoblù stringe per i giocatori. Uno dei primi sarà Andrea Poli. Il centrocampista del Milan è nel mirino della società già da tempo e anche i problemi legati all'ingaggio potrebbero essere risolti a breve. Fiducia ce n'è tanta. La trattativa con il centrocampista va avanti e il Bologna si augura che già nelle prossime ore, con un incontro chiarificatore, si possa mettere nero su bianco un contratto che renda soddisfacente l'intesa tra il giocatore e il Bologna. Si parla di almeno un pluriennale (quattro anni) e non è da escludere che si ragioni anche in funzione Mls: dopo l'avventura a Bologna, Poli potrebbe andare in Canada. Ma questo, adesso, non è decisivo ai fini della trattativa. Quello dell'Mls è un discorso in divenire, che lo stesso Poli potrà valutare più in là. Quel che conta è che il mediano ha scelto Bologna per rilanciarsi. Il Milan vuole 2,5 milioni e la squadra rossoblù sembra in grado di chiudere l'affare senza dilatare ancora i tempi.

