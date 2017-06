Calciomercato, Bologna-Juventus: chiesto Mandragora

BOLOGNA - Si chiama Rolando Mandragora, detto Rolly, ha 19 anni, è di Scampia, è uno dei talenti più futuribili del nostro calcio, è reduce da un Mondiale Under 20 giocato da protagonista. Solo da poco si è tolto la scimmia dalla spalla, nel senso che è tornato fisicamente a posto, ha recuperato completamente la condizione dopo un brutto infortunio (la frattura del quinto metatarso del piede destro) che gli aveva interrotto - ancora prima di cominciare - la stagione in bianconero. Il Bologna l'ha chiesto ufficialmente ieri in un incontro con la Juventus durante il quale si è parlato molto dell’attaccante baby, Riccardo Orsolini. Si lavora sul prestito con diritto di riscatto.

