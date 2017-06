Calciomercato Bologna, fatta per Poli a costo zero

BOLOGNA - Andrea Poli si può fare a costo zero. L'affare è praticamente chiuso, l'accordo con il giocatore c'è, come è pronto un quadriennale. Poli è pronto a firmarlo: avrà un ingaggio di 700.000 euro. E a Bologna Poli andrà ad inserirsi nella tradizione di giocatori giunti a Bologna per ripartire e rigenerarsi, alla Signori, Baggio, Di Vaio e via dicendo. Naturalmente portato ad interpretare la mezzala, Poli sarà un jolly sulla mediana.

CALCIOMERCATO



ALTRE OPERAZIONI - L'arrivo di Poli accelera le uscite a centrocampo: Crisetig sta valutando le ipotesi di Crotone, Sampdoria e Udinese; Pulgar resta in attesa di offerte concrete dall'estero. E' fatta invece per Oikonomou e Rizzo alla Spal: presto arriverà l'ufficialità. Per quanto riguarda le altre entrate, il ds Bigon non molla la presa per quanto riguarda Falletti e Avenatti: per i due uruguaiani della Ternana c'è già un accordo di massima, il loro arrivo a Bologna dovrebbe concretizzarsi all'inizio della prossima settimana.



TUTTO SUL BOLOGNA