Calciomercato Sassuolo, l'idea è Marchizza della Roma

SASSUOLO - Ci sono due possibili operazioni che monopolizzano in queste ore l'attenzione del Sassuolo: prendere Marchizza a titolo definitivo dalla Roma, per poi girarlo eventualmente in prestito in Serie B con l'Avellino favorito su Parma e Cesena, e mettere nel mirino il terzino Pezzella del Palermo, reduce dal Mondiale Under 20 e dal gruppo azzurro Under 21, che piace parecchio anche all'Udinese. Non è detto comunque che Marchizza venga mandato da qualche parte: Bucchi è infatti incuriosito dal poter visionare durante il ritiro il 19enne difensore di scuola giallorossa, e se dovesse ambientarsi rapidamente non si può escluderne la permanenza.

ALTRE OPERAZIONI - Tra Defrel e l'Inghilterra le distanze si accorciano: il suo procuratore, Giampiero Pocetta, ha una trattativa avanzata con il Southampton e ha aperto contatti con il Leicester. L'ad neroverde Giovanni Carnevali lascia muovere liberamente Pocetta con la consegna della quotazione dell'attaccante francese che per l'estero è di 20 milioni trattabili. La destinazione nel Regno Unito sembra al momento quella più praticabile, rimarcando come il diretto interessato sia attratto dall'idea di misurarsi in un contesto diverso.



