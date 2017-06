Calciomercato Fiorentina, stretta su Politano e Larsson

FIRENZE - Sta nascendo la nuova Fiorentina di Pioli. Corvino sta affondando il colpo per Matteo Politano, esterno destro classe '93 di proprietà del Sassuolo. C'è già il gradimento del calciatore, ma deve essere trovato il giusto punto di equilibrio: l'offerta viola è di 7 milioni, Squinzi sembra voler alzare il prezzo. Anche per questo si cerca l'accelerata pure per Yann Karamoh, ivoriano di origini francesi di 18 anni di proprietà del Caen. E Tello? Pare che il Betis Siviglia abbia trovato l'accordo col Barcellona per rilevare l'intero cartellino e, benché desideroso di tornare in Italia, avrebbe comunque preferito l'opzione spagnola rispetto al più ricco contratto con lo Zenit di Mancini. Nelle ultime ore intanto dall’Argentina è decollato l’interesse per Emiliano Rigoni, classe ’93 dell’Independiente de Avellaneda, in possesso di passaporto italiano. Sulla trequarti passi in avanti per Eysseric del Nizza: i viola sono pronti ad alzare l’offerta intorno ai 5 milioni.

TUTTO SUL CALCIOMERCATO

PRESSING SU LARSSON - A sinistra, invece, l'obiettivo principale è il 24enne Sam Larsson, svedese di proprietà dell'Heerenveen che nell'ultima stagione ha segnato 9 gol e confezionato addirittura 13 assist. Si aspettano mosse ufficiali anche da parte dell’agente di Badelj, il centrocampista croato sul quale resta l’interesse del Valencia, anche se il Milan è sempre alla finestra. I rossoneri sono anche in pole per Kalinic, stanno proponendo contropartite ma Corvino non ne vuole neanche sentire parlare: vuole soldi cash per il croato. In attacco, resta sempre forte la candidatura di Nestorovski, ma non si è smesso di seguire Simeone, nonostante il pressing del Torino.

FIORENTINA, IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI ESTIVE