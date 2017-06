Calciomercato Bologna, Orsolini e Mandragora chiesti alla Juventus

BOLOGNA - Al Bologna serviva esperienza, ed ecco che sono arrivati Gonzalez, De Maio e Poli. Tre giocatori che gravitano attorno ai trent'anni, due dei quali ufficializzati (Gonzalez e De Maio). Era quanto richiesto da Donadoni. Altri due sono in arrivo: Falletti e Avenatti dalla Ternana, che di anni ne hanno 24 ma che sono a digiuno di serie A. Ora tutti gli sforzi verranno concentrati su obiettivi giovani dai 18 ai 22 anni. Il Bologna ha bussato due volte alla porta della Juventus: per Orsolini e per Mandragora, giovani protagonisti del mondiale U20.

I PROFILI - Orsolini ha alle spalle un solo campionato di B ad Ascoli (8 gol in 41 presenze), ma la sua fioritura è stata talmente fulminea da far pensare che ci si trova di fronte ad un vero talento. Potrebbe essere lui il vice Di Francesco. Mandragora è reduce da un brutto infortunio, ma è un regista dai piedi ottimi e ha lasciato intravedre grandi possibilità. In rossoblù arriverà sicuramente Emanuele Ndoj, 20 anni, reduce da una stagione di poche gioie a Brescia in serie B. Da Empoli potrebbe tornare Andrea Costa, 31 anni, difensore centrale che a Bologna giocò due stagioni e mezza in serie B (da settembre 2005 a dicembre 2007). Sul fronte cessioni Oikonomou e Rizzo sono già della Spal, andranno a Ferrara in prestito con diritto di riscatto.

