Calciomercato Fiorentina, Eysseric si avvicina

FIRENZE - Valentin Eysseric si avvicina e le prossime ore potrebbero essere già quelle decisive per l'arrivo del francese in maglia viola. Il giocatore di proprietà del Nizza può essere impiegato come esterno d'attacco oltre che come trequartista: un classe '92 duttile, maturo tatticamente e pieno di fantasia. L'operazione potrebbe essere conclusa a breve sulla base di 4 milioni di euro, a cui però devono essere aggiunti i bonus ancora in via di definizione. Nel ruolo di esterno d'attacco una delle piste percorribili è quella relativa a Emiliano Rigoni, argentino con passaporto italiano classe '93, dell'Independiente. L'altro nome da classificare fra le idee è quello di Sam Larsson, svedese dell'Heerenveen in Olanda.

TUTTO SUL CALCIOMERCATO

PISTE DA SEGUIRE - Ci sono piste infine da non dimenticare perché ritenute interessanti: quelle che portano a Politano del Sassuolo e Karamoh del Caen. Naturalmente è necessario aspettare anche il destino di Bernardeschi, riguardo al quale il suo agente si esprimerà presto, e poi sarà tutto più chiaro. Nel frattempo, novità dalla Francia per Tatarusanu: il Nantes di Ranieri avrebbe rivolto le proprie attenzioni verso il portiere romeno. In questo caso però la Fiorentina è già coperta perché ha Sportiello come futuro titolare.

FIORENTINA, I NOMI PER L'ESTERNO