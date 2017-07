Felipe è già arrivato, Oikonomou e Rizzo sono ad un passo. In difesa piace anche l'albanese. Si tratta per Viviani

FERRARA - Inizia a prendere forma il mercato della Spal. Dopo l'arrivo di Felipe dall'Udinese (già ufficiale) e quello prossimo di Oikonomou e Rizzo dal Bologna, i ferraresi hanno messo nel mirino Federico Viviani, che arriverà dal Verona in prestito con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni. Al ds Vignati piace molto anche il difensore del Torino Arlind Ajeti, nazionale albanese: la trattativa è in corso e potrebbe risolversi in maniera positiva già nei prossimi giorni.

