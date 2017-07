Calciomercato Fiorentina, Larsson vuole la maglia viola

FIRENZE - Sam Larsson chiama la Fiorentina: ha chiesto di essere ceduto, ma per ora ha visto solo rigettare le offerte. L'Heerenveen infatti, piuttosto che fare sconti, è disposto a correre il rischio del parametro zero (ha un accordo in scadenza nel 2018). Corvino non si vuol far prendere per il collo, non si andrà oltre i 4 milioni con bonus: prendere o lasciare. Sempre sulla fascia, si lavora agli ultimi dettagli per fare arrivare Valentin Eysseric, di proprietà del Nizza. Poi, occhi su Matteo Politano, che gradisce il passaggio in viola. Ma il Sassuolo fa muro e chiede un investimento importante: ma le entrate della cessione di Bernardeschi porterebbero una svolta nell'operazione, con la Fiorentina pronta ad annunciare un nuovo acquisto per ogni cessione destinata a concretizzarsi.

SOGNO CHOLITO - L'obiettivo, in attacco, resta Simeone. Ma le operazioni scatteranno con decisione solo quando uscirà uno degli attaccanti in rosa. Per ora la Fiorentina non ha fatto richieste ufficiali, ma ha solo fatto sondaggi per capire quali siano i margini di trattativa rispetto alla grossa cifra sparata dal Genoa.



