SASSUOLO - Potrebbe essere ancora più bassa l'età media della rosa del Sassuolo. Il club emiliano, infatti, aspetta l'ok definitivo della Juventus per ufficializzare l'arrivo in neroverde di Cassata, baby talento nel giro dell'Under 20 che nell'ultima stagione si è messo in luce nell'Ascoli in Serie B. Giocava in tandem con Orsolini, girato ieri dai bianconeri all'Atalanta in prestito.

TUTTO SUL CALCIOMERCATO

SASSUOLO, ECCO FRATTESI E MARCHIZZA