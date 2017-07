Calciomercato Fiorentina tra Simeone, Zapata e Nestorovski

FIRENZE - Il primo nome rimane quello di “Cholito” Giovanni Simeone, la punta al posto di Kalinic. Possibile? Sì, ma anche con il rischio che il suo prezzo possa lievitare di molto, dai 20 ai 25 milioni. Troppi? Altri attaccanti? In casa Fiorentina si fa anche il nome di Zapata valutato pure lui intorno ai 20 milioni di euro. L’altro nome dato pressochè per certo è quello di Eysseric del Nizza. Ci sarebbe già il sì del giocatore mentre il club francese sta provando a far salire la somma dei bonus. Quanto potrebbe costare alla Fiorentina? Si parla di 3 milioni, forse 3,5 milioni. In conclusione dovrebbero arrivare Simeone per Kalinic e Eysseric per Bernardeschi, ma non è escluso il colpo Ilija Nestorovski, valutato 12 milioni.

