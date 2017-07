FERRARA - La Spal ha vinto una battaglia. E si è assicurata Grassi trovando l'accordo con il Napoli sulla base del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club campano. Sul centrocampista c'erano anche Crotone e Udinese. Semplici intanto aspetta Meret in ritiro. E' solo questione di tempo. L'affare sarà ufficiale quando il portiere rinnoverà il contratto con l'Udinese (in cantiere un accordo fino al 2021) e avrà il via libera per tornare a Ferrara.

TUTTO SUL CALCIOMERCATO

SPAL, MISSIONE BARBA