Calciomercato Spal, Grassi dal Napoli a titolo temporaneo

FERRARA - E' ufficiale: la Spal ha preso dal Napoli il centrocampista Grassi, a titolo temporaneo, con opzione di riscatto e controriscatto. Lo ha comunicato il club ferrarese, con la seguente nota: "In queste ore, il Napoli ha ceduto a titolo temporaneo al club biancazzurro il centrocampista Alberto Grassi. La formula tra le due società è di prestito temporaneo per un anno con opzione di riscatto e controriscatto. Alberto Grassi, classe 1995, è nato a Lumezzane, ma cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Atalanta dove ha fatto il suo esordio in prima squadra, collezionando 16 presenze prima dell’acquisto da parte del Napoli nel gennaio 2016. Nell’ultima stagione, ha militato sempre nell’Atalanta dove è stato girato in prestito dallo stesso Napoli: 18 presenze ed una rete all’attivo. E’ reduce dall’esperienza con la Nazionale Italiana Under 21 all’Europeo di categoria in Polonio lo scorso giugno dove ha conquistato il terzo posto".

CALCIOMERCATO

TUTTO SULLA SPAL