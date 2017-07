Calciomercato Fiorentina, stretta finale per Eysseric

FIRENZE - L'obiettivo, adesso, è quello di portare Valentin Eysseric a Firenze il prima possibile, magari in tempo per aggregarlo al gruppo che lunedì volerà in Germania per affrontare prima l'Eintracht Braunschweig (1/8) e quindi il Wolfsburg di Gomez (il 6). L'operazione è praticamente chiusa, restano alcuni dettagli da perfezionare ma Corvino ha il giocatore in pugno. Si cerca poi l'ultimo tassello per cesellare la difesa: serve "rodaggio" ed è per questo che Gabriel Paletta, in uscita dal Milan, pare al momento uno dei candidati ideali. Piace a Pioli, ha voglia di riscatto e permetterebbe a Hugo e Milenkovic di inserirsi con maggiore serenità nelle dinamiche del gioco italiano. Stesso discorso per Tonelli. Sul milanista, però, ci sono anche Torino e Genoa.

