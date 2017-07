Calciomercato Fiorentina, Politano è in cima alla lista

La trattativa per l'ala del Sassuolo è tutt'altro che semplice perché i neroverdi chiedono non meno di 15 milioni

FIRENZE - L'accelerazione adesso è per l'esterno, uno dei ruoli che più sta a cuore a Pioli per il suo modo di giocare. Scartato Larsson, gli obiettivi veri sono rappresentati da Politano e Jesé. Due obiettivi ugualmente difficili per motivi differenti e comunque sempre riconducibili alla sfera economica. L'ala del Sassuolo è in cima alla lista dei desideri ma la trattativa è tutt'altro che semplice, perché i neroverdi chiedono non meno di 15 milioni, mentre l'offerta arriva al massimo a 11 milioni e si compone di un prestito oneroso a 3-4 milioni e del riscatto obbligatorio per la cifra rimanente da esercitare a giugno. Lunedì ci potrebbe essere un contatto diretto direttamente a Milano tra Corvino e Carnevali, amministratore delegato degli emiliani.

