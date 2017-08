Calciomercato Fiorentina, è calda la pista Laxalt

Il club viola intanto ha chiuso per Eysseric: c'è l'accordo con il Nizza per 4 milioni

FIRENZE - C'è l'accordo tra la Fiorentina e il Nizza per Valentine Eysseric: 4 milioni, bonus inclusi, nelle casse dei francesi per il talentuoso trequartista classe 1992. Il club viola sta anche accelerando per Emre Mor del Borussia Dortmund, con l'obiettivo di farlo arrivare a Firenze entro la fine di questa settimana. Un'altra trattativa che si è riaccesa nelle ultime ore è quella per Laxalt del Genoa, un profilo che piace molto a Pioli e su cui la Fiorentina ha fatto più di un semplice sondaggio.

