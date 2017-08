Calciomercato Fiorentina, in attacco Simeone o Nestorovski

FIRENZE - Anche la Fiorentina ci prova per Emre Mor, obiettivo in corsa della Roma. Intanto, domani dovrebbe essere il giorno giusto per le visite mediche di Eysseric, jolly capace di svariare tra la trequarti e le corsie laterali, che il Nizza ha voluto tenere con sé nei due impegni del terzo turno preliminare verso la prossima Champions. Non appena rientrato dall'Olanda, dove ieri sera ha affrontato l'Ajax, volerà in Italia. In queste stesse ore, però, si lavora anche su altri tavoli. Gli esterni, in questo momento, sono la priorità. Attenzione soprattutto a Jesé Rodriguez del Psg, nonostante l'ostacolo ingaggio. Non si sono spenti nemmeno i fari su Gumus del Galatasaray. Politano vorrebbe la Fiorentina, ma sulle sue tracce c'è il Valencia e i viola devono ancora avviare una eventuale trattativa col Sassuolo. E Kalinic? Il Milan spera di averlo, ma ancora manca l'offerta giusta. In caso di partenza, resta forte la candidatura di Simeone e Nestorovski, con Zapata che pare ad un passo dal Torino.

