Calciomercato, la Fiorentina vira su Jesé Rodriguez

FIRENZE - Un'altra carta in mano. Dopo il giallo che si è sviluppato attorno a Emre Mor si è già aperta una nuova via da percorrere. Non si può più aspettare: tra due settimane scatta la stagione. Il mirino è tornato a posizionarsi su Jesé Rodriguez, 24 anni, esterno spagnolo di proprietà del Paris Saint Germain. Rientrato dal prestito al Las Palmas, è da tempo nel mirino dei dirigenti viola. Certo, il giocatore dovrà accettare di ridursi l'ingaggio in cambio della certezza di un ruolo di primo piano nello scacchiere guidato da Pioli, ma i presupposti ci sono tutti. È a caccia di rilancio e potrebbe trasformarsi nel trascinatore capace di riportare l'Europa a Firenze. Un primo approccio tra i club si era formalizzato nell'ordine del prestito, senza tuttavia convincere sufficientemente Corvino che ne chiedeva almeno il diritto di riscatto. Esterno rapido, che tende a partire dalla zona sinistra del campo per poi accentrarsi e cercare la via del gol.

