Calciomercato, il Sassuolo alza il muro per Politano e Falcinelli

SASSUOLO - La giostra degli assalti è pronta a ripartire, già da oggi, tra il pressing della Fiorentina per Politano e le notizie che arrivano dall'Inghilterra dove il Sun rivela le offerte di West Bromwich Albion ed Everton per Falcinelli. Ha salutato il portiere Pomini, lasciando dopo 13 anni il Sassuolo per trasferirsi al Palermo con una lettera indirizzata ai tifosi emiliani: a questo punto ci sarà il giovane Marson, arrivato dai rosanero, alle spalle di Consigli e Pegolo. In partenza c'è anche il difensore Antei, mentre l'ad Carnevali intende fare muro e resistere per trattenere tanto Politano quanto Falcinelli, anche se le due questioni restano aperte.

