Calciomercato, Eysseric: «Fiorentina grande squadra. Il mio idolo? Zidane»

Il nuovo numero dieci viola: «Possiamo arrivare tra le prime cinque in classifica»

FIRENZE - "E' stata una trattativa molto lunga, ci sono stati alcuni problemi con il Nizza, aspettavano un sostituto prima di farmi partire. Io contavo di cambiare aria e alla fine sono arrivato alla Fiorentina che volevo più della possibilità di giocare la Champions”. Eysseric, il nuovo numero 10 della Fiorentina si presenta ai tifosi Parole di Valentin Eysseric, il nuovo numero 10 della Fiorentina, che in realtà si è già presentato segnando un gol in amichevole (su rigore). "Se sono arrivato qui è perché penso di poter fare una buona stagione, possiamo arrivare tra le prime cinque in classifica. Ci sono squadre forti, ma anche noi abbiamo una grande squadra. Ci sono riuscito con il Nizza, ci voglio riuscire anche qua lavorando sodo".

JOLLY E TALENTO - "Voglio giocare tante partite, al di là del ruolo. Ho giocato spesso dietro la punta, ma anche ai lati. L’allenatore ci lascia liberi di muoverci dietro la punta, posso giocare sia centrale che più largo, a sinistra o destra”.

SOGNANDO ZIDANE - "Mi piaceva molto Zidane, giocava nella Juventus ed ero piccolo. Io voglio fare la mia strada. Comunque mi piacevano anche Del Piero e Totti”.

