Calciomercato Fiorentina, ufficiale: Laurini dall'Empoli

FIRENZE - Pioli ha un terzino in più per la sua Fiorentina. Il club viola, infatti, ha ingaggiato ufficialmente Vincent Laurini con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il francese giocava con i cugini dell'Empoli. "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo di prestito con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Vincent Laurini dall'Empoli FC. Laurini, nato a Thionville (Francia) il 10 giugno del 1989, sarà oggi a Firenze per svolgere le visite mediche", si legge nella nota ufficiale.

