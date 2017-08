Calciomercato Sassuolo, Zappacosta è un obiettivo

Il laterale di difesa del Torino colmerebbe il vuoto lasciato da Peluso, in partenza. In attacco si pensa a Pavoletti

SASSUOLO - Vietato fare drammi, ma al Sassuolo servono rinforzi dal mercato. Se la settimana scorsa in tanti avevano gioito per i rinnovi di Berardi, Falcinelli e Politano, oggi in Emilia la priorità è completare una rosa che nei primi 180' ha mostrato più di una lacuna. Il caso più spinoso riguarda la corsia mancina di difesa, quella lasciata vuota da Peluso e che ha costretto Bucchi ad adattare Gazzola nel ruolo di terzino sinistro. Il tecnico ha già espresso la propria preferenza per Davide Zappacosta, laterale granata che Ventura ha riproposto di recente anche in Nazionale (ma non lo ha convocato per le gare con Spagna e Israele) ma che il Toro lascerebbe andar via di fronte a una buona offerta. Elemento duttile che può giocare sia a destra che a sinistra, Zappacosta andrebbe a colmare un vuoto importante, forte anche di una buona esperienza maturata nell'ultimo triennio sull'asse Bergamo-Torino.

IPOTESI PAVOLETTI - Oltre a Peluso sono in partenza anche Matri (Parma) e Iemmello (Benevento). Più Antei che interessa a Brescia, Bari e Cesena. Il ritorno di Pavoletti è contemplato ma non privo di difficoltà, complice la concorrenza di numerosi club (Atalanta e Cagliari su tutti), anche se per ora resta l'ipotesi maggiormente percorribile. Pazzini e Paloschi sono nomi tutti da valutare e comunque non semplici da raggiungere.

