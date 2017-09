Calciomercato Fiorentina, Lo Faso: «Voglio ripagare la fiducia»

Il jolly offensivo: «Non ho esitato un attimo a scegliere. Come si fa a rifiutare una società come quella viola?»

FIRENZE - "Mi sono accorto che a Firenze il calcio è vita, come nel Sud. Il calore dei tifosi è bellissimo". L'ha detto Simone Lo Faso, jolly offensivo passato dal Palermo alla Fiorentina. "Non ho esitato un attimo a scegliere la Fiorentina. Come si fa a rifiutare una società come quella viola? E' un passo fondamentale per me, quasi sproporzionato per la mia età. Sono ambizioso, mi piacciono le sfide e ho sposato questo progetto. Il mio obiettivo è crescere, voglio dare il mio contributo. Sognavo di giocare in Serie A, ora spero di ripagare la fiducia. Sono grato al Palermo per quello che mi hanno dato in questi anni. Sono cresciuto lì grazie anche al presidente Zamparini".

RUOLO - "Posso giocare in qualsiasi ruolo in attacco, e sono a completa disposizione in qualsiasi altro ruolo ed esigenza. Mi piace giocare sulla trequarti, ma anche sulle fasce".

IDOLO - "Ho sempre guardato con ammirazione Cristiano Ronaldo. È un punto di riferimento. Non solo per come gioca con la palla, ma per come si muove senza palla".

PROGETTO - "Qui alla Fiorentina molti giovani e tutti preparati, c'è concorrenza ma già in allenamento do il 100% per questo progetto".