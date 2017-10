Calciomercato Fiorentina, ora il nodo è il rinnovo di Chiesa

FIRENZE - Dopo aver fatto bene anche in Under 21, Federico Chiesa si conferma il crack del calcio viola. Si è già preso la Fiorentina sulle spalle, nonostante nelle ultime settimane sia stato anche alle prese con i virus influenzali. Ha ancora quattro anni di contratto, ma pure uno stipendio di 400 mila euro l’anno. Cioè un sesto di quanto era stato offerto a Bernardeschi per evitare la sua fuga alla Juve. E poco più di un quarto di quanto prende Babacar.

CALCIOMERCATO



ADEGUAMENTO - In casa Fiorentina si sa che per avere una chance di tentare il ragazzo, si dovrà moltiplicare i suoi emolumenti. Anche se i pessimisti ritengono che Chiesa sarà, come Bernardeschi, sacrificato alle plusvalenze. Ma c’è chi scommette sulla sua permanenza e sul suo amore per la maglia viola. Certo che per sperare su buone basi occorre che Corvino nelle prossime ore riesca a formulare e a farsi accettare l’adeguamento del contratto di Federico. Da tempo Corvino ha iniziato a lavorare su questo tema. Si potrebbe iniziare ad aggiungere un anno di contratto, portandolo a 5 con una quota economica totalmente diversa. Un milione e otto a crescere, fino al limite massimo fissato dalla Proprietà, due milioni e cinquecentomila l’anno.

