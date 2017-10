Calciomercato Fiorentina, missione rinnovo per Astori e Chiesa

Il difensore può far crescere Milenkovic, l'attaccante è già un simbolo

FIRENZE - La Fiorentina punta al rinnovo di tre dei suoi gioielli: Davide Astori, Federico Chiesa e pure Milan Badelj, l’unico che tra qualche mese finirà in regime di svincolo (c'è l'idea di un triennale). Sono loro i tre da provare a blindare subito, la strategia è chiara da tempo. Per il capitano si punta ad altri due anni di contratto, fino al 2021, perché della sua esperienza c’è bisogno eccome. E’ lui il maestro che può aiutare il giovane Milenkovic a crescere ed integrarsi bene nel gruppo.

IL SIMBOLO - Chiesa ha ancora quattro anni di contratto, fino al 2021, firmato lo scorso gennaio, praticamente un girone dopo il suo debutto in Serie A. Anche in questo caso, c’è la volontà di allungare di un ulteriore anno l’accordo in essere, adeguandolo economicamente, magari con introiti a crescere col trascorrere del tempo. Si potrebbe partire da 1 milione (lo stesso di Simeone), magari 1,2 a salire, con bonus ad obiettivo ad incrementare il tutto.