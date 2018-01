LIVORNO - Amore eterno. Il Livorno e Andrea Luci hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto: è ufficiale. Il capitano resterà, dunque, ancora in Toscana. Luci con 246 partite è il calciatore in attività con più presenze in maglia amaranto. Ha segnato 10 gol dal suo debutto con la prima squadra il 22 agosto 2010 e ha militato anche nel massimo campionato. Sono passati quasi otto anni dalla prima volta. Luci è sempre di più un simbolo del Livorno.

TUTTO SUL CALCIOMERCATO