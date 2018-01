Calciomercato Sassuolo, Iachini: «Politano? Decide la società»

REGGIO EMILIA - "Il mercato non deve essere un alibi. Abbiamo affrontato una squadra che si conosce bene, nel primo tempo abbiamo sbagliato qualcosa tecnicamente e abbiamo preso gol in un'occasione evitabile". Il tecnico del Sassuolo, Iachini, commenta così la sconfitta dei suoi contro l'Atalanta: "Nella ripresa siamo partiti bene, abbiamo sfiorato il pareggio più volte, ma nel nostro momento migliore l'Atalanta ha raddoppiato. Ci manca un po' di fortuna, visto che nelle ultime quattro partite abbiamo preso quattro pali.Dal punto di vista dell'impegno non rimprovero nulla ai miei, anche se possiamo migliorare. Per esempio, concretizziamo poco rispetto a quando costruiamo: ma lavoriamo settimana dopo settimana. Infortuni? Oggi ci hanno condizionato, abbiamo perso Falcinelli, poi Berardi ha preso una botta al polpaccio, anche se è arrivato fino alla fine stringendo i denti. Fortunatamente sono solo due contusioni. L'espulsione? A fine partita di certo andava evitata. Politano? Spero che il mercato finisca presto. Spetta alla società prendere le decisioni, per il momento la dirigenza non mi ha chiesto nulla, vedremo cosa accadrà nei giorni prossimi. Se mi chiederanno di scegliere eventuali sostituto per giocatori che abbiamo in rosa, ne parleremo".

