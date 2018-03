Calciomercato Fiorentina: Chiesa nel futuro, ma occhio a Napoli e Bayern

FIRENZE - Federico Chiesa resta al centro delle aspettative del futuro calciomercato. Il ragazzo viola ha vent’anni (ventuno ad ottobre), ha qualità tecnica ma anche grande disponibilità atletica a servizio di squadra e compagni. Si tratta di uno dei talenti più cristallini del calcio italiano ed europeo, tanto che qualcuno lo valuta già 60 milioni. La Fiorentina ha giocato d'anticipo, facendogli rinnovare il contratto fino al 2022 e proponendolo come il centro del nuovo progetto viola. Insomma i Della Valle, che paiono decisi a restare nel calcio e puntare a ricostruire il rapporto con la Firenze calcistica, avrebbero in Chiesa una carta importantissima nelle mani. C’è comunque da mettere in preventivo che tanti club europei potranno scatenarsi la prossima estate. Da tempo si parla di Napoli e Bayern, concorrenza terribile, però per il momento tutto è nelle mani proprio di Federico e di papà Enrico che è stato calciatore e campione prima di lui.

