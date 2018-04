Calciomercato Fiorentina, si lavora al riscatto di Sportiello

FIRENZE - Marco Sportiello spera di restare a Firenze. E ora la Fiorentina valuta se esercitare il diritto di riscatto pattuito con l’Atalanta. E se sia il caso di cercare di limare ancora l’offerta di 5 milioni pattuita un anno e mezzo fa. Ora tocca anche a lui dare dal campo segnali precisi. Perché se da una parte i viola hanno investito su Dragowski, di proprietà del club, nell’estate del 2016, 2 milioni di euro, dall'altra parte Sportiello, cercherà di evitare di rifare le valigie in direzione di Bergamo. Destinazione momentanea, forse, perché il portiere viola è finito anche nel mirino di Napoli e Roma. Nel finale di stagione quindi, si costruirà il suo futuro: sia per mettere radici a Firenze, sia per proseguire, con la squadra, l'inseguimento all'Europa. Del resto, è stato proprio Sportiello a scrivere sui social "questa Fiorentina non molla".

