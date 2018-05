Calciomercato Empoli, Marcjanik in dirittura d'arrivo

EMPOLI - Tutto pronto per la festa promozione dell'Empoli, che domani sera contro il Perugia celebrerà il salto nel massimo campionato. Ma intanto si pensa al futuro. Uno dei pilastri in difesa sarà Mimmo Maietta: la società lo ha fortemente voluto a gennaio facendogli firmare un contratto di due anni in ottica serie A e assicurandosi un giocatore importante in difesa anche per la prossima stagione. Il centrale classe 1982, a meno di colpi di scena, sarà un punto di forza della squadra di Andreazzoli, come lo sarà Caputo in attacco. L'Empoli sarebbe anche intenzionato a confermare Sebastiano Luperto: il difensore non sembra rientrare ancora nei piani del Napoli, che potrebbe lasciarlo ancora in Toscana. Resta da definire la posizione del difensore albanese Frederic Veseli (contratto rinnovato fino al 2022). Comunque i toscani si muovono per rinforzare la difesa: nel mirino il difensore classe 1994 Michal Marcjanik, che si sta svincolando dall’Arka Gdynia: sarebbe un affare in dirittura d'arrivo.

