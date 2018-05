Calciomercato Fiorentina, per il centrocampo Soucek nel mirino

FIRENZE - La Fiorentina prepara il mercato: a centrocampo, dopo le prime fasi di perlustrazione, ci sono due idee principali. La prima è Tomas Soucek, classe ’95 di proprietà dello Slavia Praga, l'altra è Alberto Grassi. Già lo scorso inverno il ceco era stato cercato, ma è mancato l'accordo. Piace per la struttira fisica, per la sostanza e il senso della posizione. Ha un contratto fino al 2020. La soluzione italiana è Alberto Grassi. Una pista più complicata. In primo luogo, la trattativa dovrebbe avvenire col Napoli. La Spal ha un diritto di riscatto, ma il controriscatto è a favore dei partenopei. Restano in corsa anche degli outsider, quali Zurkowski del Gornik Zabrze, Blin del Tolosa e Skhiri del Montpellier.