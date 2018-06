Calciomercato Sassuolo-Iachini: addio. C'è De Zerbi in pole

SASSUOLO - Beppe Iachini non guiderà il Sassuolo nella prossima stagione. E’ ufficiale l’addio dopo il vertice che è andato in scena stamattina. Niente conferma nonostante l'11° posto in classifica arrivato con una prepotente rimonta. Adesso scatta il toto allenatore in Emilia: un nome su tutti è quello di Roberto De Zerbi, un profilo che torna di moda perchè l'ex Benevento era in corsa per la panchina del Sassuolo già nel post Di Francesco (poi fu scelto Bucchi). In questo senso arrivano solo conferme: "Dopo aver parlato con Iachini, abbiamo scelto di comune accordo di non continuare. Non c'erano i presupposti - ha detto Carnevali a Sky Sport - Futuro? Da oggi vedremo. De Zerbi è tra i favoriti ma per il momento la scelta non è stata fatta. Ci metteremo all'opera perchè il tempo stringe però abbiamo le idee chiare sul da farsi".

Ufficiale: termina il rapporto con mister #Iachini. Il #Sassuolo Calcio vuole esprimere un grande ringraziamento al mister, arrivato in un momento di difficoltà della squadra e capace di concludere la stagione nel migliore dei modi https://t.co/nwcK2r6N7F #ForzaSasol — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) 5 giugno 2018

LA NOTA DEL CLUB - "Dopo il colloquio intercorso fra la dirigenza neroverde e mister Giuseppe Iachini è stato constatato che non ci sono più i presupposti per continuare il rapporto di lavoro con il Sassuolo Calcio. La società neroverde vuole esprimere un grande ringraziamento a mister Iachini, arrivato in un momento di difficoltà della squadra e capace di concludere la stagione nel migliore dei modi. In bocca al lupo Mister per il prosieguo della tua carriera”.

