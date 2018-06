Calciomercato Spal, Kean è l'idea per l'attacco

FERRARA - Inizia ad accendersi il mercato in casa Spal. Borriello si trova negli USA e ha ribadito di non voler rinunciare al sogno di raggiungere quota 100 gol in Serie A (gliene mancano 4). La Spal sono mesi che si sta cercando di trovare un’intesa per la risoluzione del contratto, che scadrà nel 2019. Per l’attacco la Spal è interessata al giovane Moise Kean, classe 2000, di rientro alla Juventus dal prestito al Verona. Si resta alla finestra per arrivare a El Khouma Babacar, prima scelta per l’attacco di Semplici. Con la Sampdoria contatti avviati per arrivare al difensore Matias Silvestre, che piace anche al Parma.

