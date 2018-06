Calciomercato Spal, occhi sul Torino: Valdifiori e Bonifazi

FERRARA - Tutte le strade portano a Torino. Dove la Spal potrebbe effettivamente costruire un asse di mercato. Nel mirino ci sono Mirko Valdifiori (forte la concorrenza del Cagliari) e il ritorno in prestito di Kevin Bonifazi. Il primo è dato ormai in uscita e ha diversi estimatori, con la Spal che già nel mercato di gennaio s’era mossa per chiedere informazioni. Il secondo è un pupillo di Semplici, protagonista della scalata dalla B alla A della stagione 2016-17, rimasto un po’ chiuso nella sua prima stagione nella massima serie sia durante la gestione Mihajlovic, sia dopo l’arrivo di Mazzari.

