Calciomercato Fiorentina, spunta la pista Edmilson

FIRENZE - La Fiorentina guarda in Belgio, per la precisione allo Standard Liegi. Come esterno alto mancino, pur restando Pjaca l'oggetto del desiderio, Corvino ha individuato Edmilson Junior, classe ’94 che tra sei mesi finirà in regime di svincolo. In questi mesi gli osservatori viola lo hanno notato e la sua scheda ha solleticato la curiosità degli operatori di mercato viola che più volte sono andati a vederlo dal vivo. Lo Standard gli ha proposto prima delle sue vacanze un prolungamento di contratto, ma fin qui non è arrivata alcuna risposta. Il giocatore ha voglia di tentare una nuova avventura altrove e, anche se sulle sue tracce ci sono Porto, Psv e Wolverhampton, la soluzione italiana è quella che lo intriga di più. Ma anche in Italia non manca la concorrenza: Sassuolo e Genoa hanno chiesto informazioni. Il sogno, però, resta Pjaca, che non può essere soddisfatto della stagione appena conclusa e cerca rilancio e continuità. Ma si attenderà la fine del Mondiale. Per il momento non ha intenzione di puntare sulla Liga: piace al Valencia, ma gli spagnoli per cedere Cancelo, non intendono accettare contropartite tecniche. La Juve del resto ha investito forte su di lui due anni fa, e non vuole fare sconti. Si preannuncia quindi una lunga battaglia per spuntarla.