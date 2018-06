Calciomercato Empoli, idea Favilli. Venuti alternativa a Di Lorenzo

EMPOLI - In attesa della fumata bianca in chiave società (dopo l'arrivo di Cunico e in attesa di Pecini), il mercato dell'Empoli inizia a scaldarsi. Al momento si tratta quasi ed esclusivamente di voci, ma intanto si fanno passi avanti. In cima alla lista c'è il rinnovo del prestito del difensore Sebastiano Luperto, tornato al Napoli. L’opzione di una conferma non è esclusa dal suo agente Diego Nappi che prima parlerà con il Napoli. Intanto l’Empoli vuole fare un tentativo per Andrea Favilli, attaccante centrale del 1997 che la Juventus ha riscattato per 7 milioni dall'Ascoli. Non facile: sono in tanti su di lui (Chievo, Spal, Genoa e Parma). Il club azzurro potrebbe fare valere i rapporti che da anni legano le due società e come pedina di scambio inserire l’attaccante Arnel Jakupovic in prestito. Sul taccuino c'è anche Lorenzo Venuti (23), laterale destro della Fiorentina in prestito al Benevento. Potrebbe essere un’alternativa a Di Lorenzo per la fascia destra. Si sondano anche giovani prospetti: uno di questi è il difensore Luka Bodgan (22), centrale croato del Catania.