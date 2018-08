Calciomercato, Spal tra Di Gennaro, Missiroli e Murgia

FERRARA - Missione centrocampista in casa Spal. Due i nomi che vanno per la maggiore: Simone Missiroli ha oltre 400 presenze nei professionisti, conosce la Serie A come le sue tasche e soprattutto l’Emilia, essendo da anni una delle bandiere del Sassuolo. Che sta seriamente pensando di cederlo, tanto da aver ingolosito oltre alla Spal anche una diretta rivale come il Chievo. Ha ancora due anni di contratto ma potrebbe venir via per spiccioli e uno della sua esperienza tornerebbe certamente comodo. L’altra pista viaggia in direzione Roma (sponda Lazio), dove Davide Di Gennaro attende solo di conoscere la propria destinazione. In realtà Vagnati avrebbe chiesto informazioni su Alessandro Murgia, che Inzaghi però ritiene funzionale al progetto (nonostante l’agguerrita concorrenza) e che peraltro ieri ha lasciato il ritiro di Marienfeld per via di una piccola frattura a un dito della mano, che richiederà un’operazione e qualche giorno di stop.