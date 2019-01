Calciomercato Parma, si punta al ritorno di Edera

PARMA - Operare in modo oculato sul mercato: queste le intenzioni del Parma, anche se è vero che D'Aversa si aspetta probabilmente diversi rinforzi. Difficile quantificarli, visto che molto faranno le contingenze del mercato. Probabilmente il diesse Faggiano cercherà di piazzare uno o due colpi subito, in modo da far amalgamare subito i nuovi. Anche perché la lista dei possibili partenti è lunga. Su Baraye c'è il Carpi (che punta anche a Munari), Calaiò piace molto al Foggia, per Ceravolo oltre a Lecce e Cremonese s'è rifatto sotto anche il Benevento. Da Cruz si era accordato negli ultimi minuti del mercato estivo con lo Spezia, ma era mancato il sì del Parma. L'intesa potrebbe essere rispolverata: il club crociato è disposto a cederlo in prestito. Al Foggia piacciono anche il portiere Frattali e l'interno Dezi. Per quanto invece riguarda il capitolo degli arrivi il Parma può scegliere se puntar più in alto e affidarsi così a qualche altro elemento di esperienza o se andare invece a caccia di qualche prospetto giovane con una formula di ingaggio che consenta poi di riscattarlo. Se la difesa gira bene, la priorità per i ritocchi va agli altri reparti. Servono un vice-Inglese e il sostituto dell'infortunato Grassi. Per quest'ultima posizione si lavora ai fianchi il Napoli per arrivare a Rog (su cui però c’è la Fiorentina). In attesa di risposte in merito, è a uno stadio avanzato la trattativa con la Juventus per Manolo Portanova, classe 2000. Quello del giovane centrocampista sarà probabilmente un prestito, ma sulla formula si lavora. Come centravanti è stato proposto Tumminello, ma si cerca probabilmente qualcuno più esperto. Sulla fascia invece può esserci il ritorno di Edera, che al Torino non gioca. A quel punto potrebbe partire anche Di Gaudio. Infine proseguono i colloqui con la Fiorentina per Laurini.