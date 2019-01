Calciomercato Bologna, su Farias concorrenza del Sassuolo

BOLOGNA - Ci sarebbe il Sassuolo alle spalle del giallo legato a Diego Farias: la società di Squinzi, volendo accontentare Roberto De Zerbi, ha pensato di regalargli il brasiliano al posto di Boateng, finito al Barcellona. Una trattativa, quella per Farias, che sabato sembrava chiusa, visto che il Bologna aveva deciso di non convocare nemmeno Diego Falcinelli, destinato alla Sardegna, per la trasferta di Ferrara. Avendo promesso a Farias di cederlo, il Cagliari preferirebbe darlo al Sassuolo che al Bologna, che è per modo di dire una sua diretta concorrente. Il discorso per il Bologna resta per certi versi aperto, ma se i rossoblù lo vorranno, per strapparlo al Sassuolo si dovrà tirare fuori più soldi sia per accontentare il Cagliari che il giocatore. Percorso non facile anche per Martin Caceres: la Lazio chiede 700 mila euro per il cartellino, il giocatore ha anche altre squadre che lo stanno cercando. Una è il Flamengo, l’altra è il Parma. Ieri sono arrivati al Bologna circa 700 mila euro per il riscatto di Marios Oikonomou da parte dell’Aek: potrebbe essere l'aiuto giusto per pagare proprio Caceres. Nel frattempo Bigon sta chiedendo a Rino Foschi, direttore sportivo del Palermo, Andrea Rispoli, in scadenza di contratto e di sicuro altrettanto affidabile.