Serie A Empoli, Martusciello avverte la Roma: «Ci servono punti»

EMPOLI -"Stiamo bene, ma il lavoro settimanale è stato complicato, abbiamo avuto molti assenti per colpa delle Nazionali: ci siamo preparati velocemente, ma questo è un problema di tutti". Così il tecnico dell'Empoli, Martusciello, si prepara al prossimo match contro la Roma: "Abbiamo bisogno di fare punti: dobbiamo ripartire dal secondo tempo della gara con il Napoli. La sosta? Non so se sia stata utile: dipende da tanti punti di vista, per noi l'obbligo è fare punti, anche contro chi è più forte di noi".

LE SCELTE - "Scontato cambiare Costa, Barba è quello che più gli si avvicina. Bellusci sta bene, mentre a sinistra Pasqual dà giuste garanzie. Mchedlidze? Solo ieri si è allenato regolarmente. Buchel? Si è allenato bene, pensavo stesse peggio. Per mettere in difficoltà la Roma dovremo metterci tanta determinazione, ma conorganizzazione all'altezza.Nel secondo tempo col Napoli c'è stata la giusta reazione, mentre nel primo tempo ci eravamo mossi meglio in campo. Siamo nel momento chiave del campionato e dobbiamo fare punti. La difesa ha sempre fatto bene come reparto, gli errori li commettono tutti. Il problema è che adesso veniamo sempre puniti, quindi dobbiamo limitarli.I ragazzi si allenano bene, spero che la squadra abbia capito che si può perdere ma che bisogna farlo dimostrando carattere. Thiam? Ha bisogno di tempo, col Napoli ha fatto bene. Non penso che la Roma pensi al derby, conoscendo Spalletti".

