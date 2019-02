Serie A Empoli, Iachini: «Rispetto per il Chievo, fa questa categoria da anni»

EMPOLI - Beppe Iachini non si fida del Chievo ultimo in classifica. Il tecnico dell'Empoli, intervenuto in conferenza stampa, analizza la prossima sfida (domani alle 15.00) contro i clivensi: "Il Chievo è una squadra che, al di là della classifica, ha qualità o esperienza: penso a Giaccherini, Pellissier, Djordjevic, gente che la serie A l'ha fatta per tanti anni". Iachini torna a commentare la gara contro il Genoa: "Con i rossoblu per 70'-75' abbiamo fatto una buona partita, meritavamo di più, purtroppo non abbiamo inciso negli episodi, pur avendo costruito tanto. Sono difetti di gioventù. L'ultimo quarto d'ora non mi è piaciuto per l'atteggiamento". L'Empoli si è reso protagonista di una sessione di mercato molto attiva; sui nuovi acquisti Iachini afferma: "Non ho ancora valutato nessuno. Li devo vedere sul campo per capire la loro situazione. Cessioni? La società ha dovuto rinunciare a Zajc, un sacrificio senza il quale non si sarebbe potuto arrivare a Farias, a Oberlin, e non si sarebbe potuto aumentare numericamente, nei doppi ruoli, la rosa. Il girone di ritorno sarà difficile, sarà importante avere alternative in più".

CHIEVO COME LA JUVENTUS - Il tecnico marchigiano torna a parlare degli avversari: "Mi aspetto che il Chievo venga per vincere: lo dimostra il modo in cui ha condotto il mercato, ha avuto la possibilità di vendere 3-4 giocatori e non l'ha fatto, anzi ha preso anche qualche elemento in più. E' una squadra che fa questa categoria da anni, per questo vanno rispettati. Servirà una partita di grande livello e attenzione, sarà come affrontare la Juventus". Il presidente dei gialloblu Campedelli è sbottato contro il VAR la scorsa settimana: "Chievo arrabbiato? Anche a noi a Cagliari abbiamo avuto episodi contro, non ci è stato dato un mani in area che poteva significare espulsione, rigore e 3-1, sono episodi che nel calcio ci possono stare. Voglio che anche l'Empoli sia arrabbiato, non per il risultato con il Genoa, ma perchè non siamo stati abbastanza bravi negli episodi e attenti in difesa". Su chi gioca: "Dragowski? Ha avuto un problemino alla schieda, domani non penso verrà neanche in panchina. Tifosi? Essere amareggiati è normale quando i risultati non arrivano, quello che posso assicurare è che nei ragazzi non è mai mancato l'impegno".

