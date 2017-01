Serie A Fiorentina, Sousa: «Kalinic? Le voci possono destabilizzarlo»

L'allenatore: «Con la Juventus gara speciale. Faremo di tutto per vincere»

FIRENZE - Siamo alla vigilia del big match tra Fiorentina e Juventus. Queste le parole di Sousa: «Sappiamo che la sfida con la Juve è particolarmente sentita a Firenze: quindi, cercheremo di fare di tutto per raggiungere un risultato positivo, sarà dura ma ci proveremo. Allegri ha detto che la Juve verrà a Firenze per comandare il gioco? Il calcio non è solo difendere e contrattaccare, è emozione e le parole di Allegri sul comandare il gioco le condivido. Anche io voglio imporre il gioco. A Torino abbiamo subìto nel primo tempo, poi abbiamo controllato i ritmi di gioco con le difficoltà che tutti hanno quando la Juve arretra. Sarei contento se ripetessimo la prestazione dell'ultima gara giocata con la Juve qui a Firenze, ma con più cattiveria agonistica e, soprattutto, con un risultato diverso».

SUL FUTURO - «Il mio sogno è continuare a fare questo mestiere e finché avrò la fortuna di poterlo fare, ne sarò felice perché è la mia grande passione», ha risposto diplomatico Sousa. Ottimista il tecnico per il recupero di Astori. ("Si sta allenando al 100% con i compagni"), mentre il neoviola Marco Sportiello si è già aggregato al gruppo: «Vogliamo integrarlo velocemente e ci può aiutare a vincere le partite». Chiude su Kalinic: «Le speculazioni intorno a Nikola possono destabilizzarlo, non aveva iniziato benissimo in campionato ma ora sta bene dal punto di vista fisico».

