Serie A Fiorentina, Sousa: «Kalinic c'è. Abituati alle critiche»

FIRENZE - "Sappiamo che quando c'è una sconfitta arrivano le critiche. Già vincendo siamo criticati, perdendo ancora di più, ma non vedo grandi problemi in questa fase del campionato. Torneremo a vincere…". Parola di Paulo Sousa, tecnico della Fiorentina, reduce dalla pesante poker incassato contro la Roma e atteso dal confronto con l'Udinese. In casa viola non mancano le buone notizie: "Saponara è arrivato con una lesione. Si sta integrando e si è allenato con la squadra. Lui e Kalinic possono essere convocati”. Non ci sarà invece Sanchez causa squalifica.

SULL'UDINESE - "Troviamo una squadra che difende bene, forte fisicamente e che punta sul contropiede. Cercheremo una strategia per superare i blocchi. All'andata abbiamo sofferto il loro gioco. Il gruppo vuole fare bene, è composto da gente straordinaria, nessuno di noi era contento del risultato di Roma. I cambi di martedì però erano volti a una mentalità vincente. Anche nei momenti di difficoltà bisogna provare ad essere aggressivi, a non mollare per vincere. E' una mentalità che sto trasmettendo alla squadra. Vale adesso e anche per il futuro".

